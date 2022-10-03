Вашингтон, 3 октября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Вашингтон сомневается в готовности России применить ядерное оружие на территории бывшей УССР, заявил 3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби телеканалу CNN.

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По его словам, на сегодняшний день не видно никаких признаков того, что Россия приняла решение о применении ядерного оружия в этом конфликте.

«Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин принял такого рода решение», — сказал Кирби.

При этом он заявил, что США стараются максимально плотно наблюдать за обстановкой в российских силах ядерного сдерживания и продумывают ответ на случай их применения.

Кроме того, Кирби в очередной раз обвинил Россию в «безответственной риторике», не подобающей «современной ядерной державе».