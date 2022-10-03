Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:09 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя местная жительница. Об этом журналистам сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

По данным ведомства, в августе женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник банка сообщил, что мошенники собираются похитить деньги с её счетов и посоветовал обналичить накопленное. После этого злоумышленник убедил пожилую женщину перевести деньги на «безопасные счета».

Свердловчанка последовала указаниям злоумышленника и таким образом лишилась 1,5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.