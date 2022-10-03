Ярославль, , 16:53 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу по оптимизации штатной численности региональных и муниципальных органов власти. О планах сокращения аппарата уже сообщало ИА REGNUM, теперь эти сведения официально подтвердило правительство региона.

Совещание в правительстве Ярославской области yarregion.ru

Власти обещают, что «управленческий аппарат региона сократится на треть». Речь идёт не только о чиновниках, но и работников подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции департаментов.

«Анализ показал, что управленческий аппарат правительства области и муниципальных образований больше, чем необходимо для решения поставленных перед областью и районами задач. Мы должны создать компактный, профессиональный управленческий аппарат из инициативных, неравнодушных людей», — сказал Михаил Евраев.

У каждого подразделения будет свой процент сокращения. При этом оставшимся обещают поднять зарплату.

«Все деньги останутся в фонде оплаты труда. Ориентировочное повышение заработной платы после проведения оптимизации должно составить 50 — 60% как в правительстве области, так и в районах. Мы сталкиваемся с тем, что многие люди вынуждены уходить с государственной и муниципальной службы, потому что уровень оплаты не позволяет нормально работать. Это создает большую системную проблему», — сказал Евраев.

Сотрудникам, попавшим под сокращение, будут выплачены все предусмотренные законом компенсации. Дополнительные расходы в связи с сокращениями на муниципальном уровне будут возмещены из областного бюджета через субсидии.

«Сейчас есть муниципальные районы, в которых численность администрации на одну тысячу человек населения существенно выше, чем в администрациях других таких же районов. Необходимость приведения к каким-то общим разумным цифрам очевидна», — сказал губернатор.

Все процедуры по оптимизации должны быть проведены до конца этого года, но в Ярославле и Гаврилов-Ямском районе процесс начнётся после выборов глав. Однако работа по оптимизации продолжится и в следующем году.

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