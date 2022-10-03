В Ярославской области сократят чиновников и повысят оставшимся зарплату
Ярославль, 3 октября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу по оптимизации штатной численности региональных и муниципальных органов власти. О планах сокращения аппарата уже сообщало ИА REGNUM, теперь эти сведения официально подтвердило правительство региона.
Власти обещают, что «управленческий аппарат региона сократится на треть». Речь идёт не только о чиновниках, но и работников подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции департаментов.
У каждого подразделения будет свой процент сокращения. При этом оставшимся обещают поднять зарплату.
Сотрудникам, попавшим под сокращение, будут выплачены все предусмотренные законом компенсации. Дополнительные расходы в связи с сокращениями на муниципальном уровне будут возмещены из областного бюджета через субсидии.
Все процедуры по оптимизации должны быть проведены до конца этого года, но в Ярославле и Гаврилов-Ямском районе процесс начнётся после выборов глав. Однако работа по оптимизации продолжится и в следующем году.