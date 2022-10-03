Вашингтон, 3 октября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Министерство энергетики США готовится вернуть в силу оборонный закон времен холодной войны для повышения надежности работы электросетей и развития «зеленой» энергии, сообщает 3 октября Reuters.

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Департамент сделал официальный запрос, попросив общественность сообщить, как правительству лучше использовать закон об оборонном производстве (DPA) для стимулирования производства и снижения стоимости энергии для потребителей.

Напомним, что в июне президент США Джо Байден использовал DPA для расширения производства солнечных батарей и оборудования для «экологически чистого топлива, вырабатываемого из электроэнергии».

Отметим, что речь идет о федеральном законе США, вступившем в силу 8 сентября 1950 года в связи с началом корейской войны. DPA предоставляет Пентагону более широкие полномочия для закупки оборудования, необходимого для национальной обороны.