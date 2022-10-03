Москва, 3 октября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Для полноценного выполнения задач военной спецоперации России потребуется группировка численностью в 850 тысяч человек, написал 3 октября в своем телеграм-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

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Такая цифра получается, если учесть, что необходимо не только обороняться, но и иметь ударные группировки до наступления, а также резервы. Кроме того, не менее 20% войск на передовой должны находиться на ротации, напомнил эксперт.

«С нынешним призывом у нас под ружьём будет где-то половина от этой численности. Вот и считайте, сколько ещё нам нужно резервистов», — добавил Шурыгин.