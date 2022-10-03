Гатчина, Ленинградская область, 3 октября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области начал свою работу штаб помощи семьям военнослужащих и мобилизованных местных жителей, сообщили 3 октября в пресс-службе областной администрации.

https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/52772/ Мобилизация

Региональный штаб по оказанию помощи #мывместе заработал на базе Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Волонтеры штаба оказывают гуманитарную помощь, проводят юридические и психологические консультации, помогают решить бытовые вопросы по телефону федеральной «горячей линии» 8 (800) 200-34-11. Также можно оставить заявку по ссылке или на платформе акции мывместе. рф.

«Те, кто готов оказать помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, могут обратиться в Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области по номеру 8 (813) 713-01-60 или по электронной почте info@dobro47.ru», — пояснили в пресс-службе. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти запустили программу опеки над домашними животными мобилизованных жителей региона. Тем, кто вынужден оставить своего питомца в связи с отъездом, нужно заполнить анкету на сайте, после чего опытные сотрудники фонда подберут для питомца временного хозяина и передадут в ответственные руки.