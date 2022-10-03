Минск, 3 октября 2022, 21:39 — REGNUM Противники воссоединения Донбасса, Запорожья и Херсонщины с Россией (западная правящая элита и их марионетки в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) никогда не признают этого воссоединения, поскольку это идёт вразрез с их антироссийской политической природой. Белоруссия же обязана признать новые субъекты России её неотъемлемой частью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил белорусский философ Лев Криштапович.
Философ уверен, что воссоединение Донбасса, Запорожья и Херсонщины — это второй шаг России (воссоединение Крыма с Россией был первым шагом) в национальном освобождении Малороссии и Новороссии «от западных агрессоров и их бандеровских марионеток».
Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»
«Отсюда становится понятным, что белорусские власти обязаны признать воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины с Россией, если наши власти искренне озабочены безопасностью Европейского континента и привержены главному принципу международного права — принципу справедливости. Пытаться оправдать господство бандеровского фашизма [на территории б. УССР] апелляцией к территориальной целостности, как это делает руководство Казахстана, представляет собой шулерский приём, поскольку апеллирует к некоей абстрактной и безжизненной территории вне конкретных жителей этой территории. А жители этих территорий как раз и высказались за воссоединение с Россией, что нисколько не противоречит принципу территориальной целостности, поскольку население рассматривает данные территории как российские, а самих себя как русских людей. Такова правда истории», — резюмировал Криштапович.
Как сообщало ИА REGNUM, Государственная Дума России 3 октября сразу в трёх чтениях одобрила пакет документов о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией и об образовании новых субъектов в составе страны.