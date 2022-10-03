Минск, , 21:39 — REGNUM Противники воссоединения Донбасса, Запорожья и Херсонщины с Россией (западная правящая элита и их марионетки в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) никогда не признают этого воссоединения, поскольку это идёт вразрез с их антироссийской политической природой. Белоруссия же обязана признать новые субъекты России её неотъемлемой частью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил белорусский философ Лев Криштапович.

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«Сегодня западная правящая элита в ментальном отношении представляет собой коллективного Чемберлена. Английский премьер-министр Невилл Чемберлен в своё время «прославился» тем, что всячески «умиротворял» Гитлера и подталкивал его к походу против СССР. Нынешний коллективный западный Чемберлен (руководство США и Евросоюза) всячески «умиротворяли» бандеровцев [на территории б. УССР] и подталкивали их к войне с Россией. И не просто к локальной войне, а к войне мировой. Ибо призыв бандеровки Ирины Фарион «уничтожить Москву» был призывом к развязыванию мировой войны. А как в этой ситуации вел себя коллективный западный Чемберлен? Оказывается, человеконенавистническая, маниакально антироссийская политика бандеровцев — это выражение самой настоящей демократии и европейских ценностей. Взять, например, лицемерное выступление в этом году на мюнхенской конференции по безопасности одного из высокопоставленных чиновников Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен , где она сравнила бандеровцев с «детьми демократии». Вот и выходит, что между бандеровцами и западными политиками нет никакой разницы. Природа у них одна и та же. Насилие и мракобесие. Ханжество и ненависть. Лицемерие и ложь. И как следствие — фашизм» Лев Криштапович

Философ уверен, что воссоединение Донбасса, Запорожья и Херсонщины — это второй шаг России (воссоединение Крыма с Россией был первым шагом) в национальном освобождении Малороссии и Новороссии «от западных агрессоров и их бандеровских марионеток».

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«Отсюда становится понятным, что белорусские власти обязаны признать воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины с Россией, если наши власти искренне озабочены безопасностью Европейского континента и привержены главному принципу международного права — принципу справедливости. Пытаться оправдать господство бандеровского фашизма [на территории б. УССР] апелляцией к территориальной целостности, как это делает руководство Казахстана, представляет собой шулерский приём, поскольку апеллирует к некоей абстрактной и безжизненной территории вне конкретных жителей этой территории. А жители этих территорий как раз и высказались за воссоединение с Россией, что нисколько не противоречит принципу территориальной целостности, поскольку население рассматривает данные территории как российские, а самих себя как русских людей. Такова правда истории», — резюмировал Криштапович.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная Дума России 3 октября сразу в трёх чтениях одобрила пакет документов о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией и об образовании новых субъектов в составе страны.