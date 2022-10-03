Абакан, 3 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Власти Хакасии объявили о региональных мерах социальной поддержки семей мобилизованных.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 3 октября глава региона Валентин Коновалов заявил о том, что для каждой семьи граждан, призванных из Хакасии в рамках частичной мобилизации, разработаны меры поддержки и адресная помощь.

По 10 тысяч рублей из республиканского бюджета выплатят на каждого несовершеннолетнего ребёнка и студента вуза до 23 лет, получающего первое очное образование. По 10 тысяч рублей получит каждая семья мобилизованных. И, наконец, по 10 тысяч рублей выплатят каждому мобилизованному бойцу.

Также семьи мобилизованных до конца 2022 года освобождаются от платы за капремонт. В числе региональных мер значатся льгота по оплате за коммунальные услуги до конца года, возмещение затрат на приобретение твердого топлива (до 8 тысяч рублей), отсрочка по оплате транспортного налога за 2021 год до июня 2023 года.

Дети из мобилизованных семей будут иметь приоритетное право на оздоровление и санаторно-курортное лечение. Также их освободят от платы за кружки и секции в республиканских учреждениях допобразования.

Вернувшиеся домой мобилизованные смогут пройти реабилитацию в Черногорском реабилитационно-оздоровительном центре имени А. И. Лебедя.

Муниципалитетам власти Хакасии рекомендуют предусмотреть отсрочки по налогу на недвижимость, организовать в школах и детсадах бесплатное питание детей из семей мобилизованных, освободить семьи от платы за детский сад до конца текущего года.

Ситуацию каждой семьи в Хакасии обещают рассмотреть индивидуально для оказания персональной дополнительной помощи.

Кроме того, семьям гарантирована помощь на федеральном уровне.

В омскую воинскую часть, где находятся мобилизованные бойцы из Хакасии, доставлена первая партия дополнительной помощи от республиканских властей. В неё вошли тёплые вещи, медикаменты и предметы первой необходимости. Готовится к отправке вторая партия груза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае мобилизованным выплатят по 100 тысяч рублей.

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