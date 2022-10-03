Элиста, 3 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Мобилизованным жителям Калмыкии, убывшим на учения в Волгоград и Ингушетию, передали новую военную экипировку. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель региона Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Стараемся учесть все поступающие от ребят запросы — начиная от рюкзаков и аптечек, заканчивая дождевиками и термобельем. Также выполнили просьбу наших бойцов — передали флаги Калмыкии и России», — уточнил глава Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что жители Калмыкии, попавшие под частичную мобилизацию, единовременно получат по 50 тыс. рублей.

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