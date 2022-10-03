Москва, 3 октября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. На работах по восстановлению объектов в новых регионах России сегодня занято свыше 34 тысяч человек и более 5 тысяч единиц техники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе «открытого диалога» в Совфеде.

Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

По его словам, уже восстановлено 2188 новых объектов, успешно проведена подготовка к 1 сентября, в ходе которой отремонтировано более 230 школ.

«Ведется подготовка к отопительному сезону. Всего необходимо подготовить к зиме 43 889 объектов. Это и многоквартирные дома, объекты соцкультбыта, сети, котельные, и другие объекты. Сегодня готовность у нас составляет по большинству объектов 96%», — сказал Файзуллин.

Напомним, 3 октября Госдума в первом чтении и в целом приняла федеральные конституционные законы о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.