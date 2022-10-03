Москва, 3 октября 2022, 16:50 — REGNUM О льготах, которые положены семьям мобилизованных российских граждан, сообщает портал «Объясняем. рф».

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов, ИА REGNUM

Среди этих льгот — бесплатный проезд к месту службы/работы, выплата подъёмного пособия в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи.

Также полагаются жилищное и медицинское обеспечение и социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о бесплатной страховке участников СВО внесен в Госдуму