Москва, 3 октября 2022, 16:50 — REGNUM О льготах, которые положены семьям мобилизованных российских граждан, сообщает портал «Объясняем. рф».
Среди этих льгот — бесплатный проезд к месту службы/работы, выплата подъёмного пособия в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи.
Также полагаются жилищное и медицинское обеспечение и социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о бесплатной страховке участников СВО внесен в Госдуму