Москва, 3 октября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. О льготах, которые положены семьям мобилизованных российских граждан, сообщает портал «Объясняем. рф».

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Среди этих льгот — бесплатный проезд к месту службы/работы, выплата подъёмного пособия в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи.

Также полагаются жилищное и медицинское обеспечение и социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца.