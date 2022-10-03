Вашингтон, 3 октября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует выделить более $60 миллионов на помощь Пуэрто-Рико для возмещения ущерба, нанесенного острову после урагана «Фиона», сообщает 3 октября Reuters.

Джо Байден

Правительство США окажет поддержку штатам Флорида и Южная Каролина, которые также сильно пострадали от урагана «Иэн».

Как отмечает агентство, о выделении государственной помощи глава Белого дома объявит 3 октября во время визита на остров, куда он пребудет вместе с первой леди США Джилл Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв урагана «Иэн» в американском штате Флорида возросло до 87 человек. Поисково-спасательная операция в штате продолжается.