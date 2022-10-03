Краснодар, 3 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Краснодар полностью готов к отопительному сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Кубани 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Инженерные сети Краснодара готовы к зимним холодам на 100%. Речь идёт о тепловых, водопроводных, канализационных и газовых сетях, трансформаторных подстанциях и сетях электроснабжения. Последние испытания перед началом отопительного сезона проводятся в учреждениях культуры, досуга и образования.

На случай аварийной ситуации подготовлено 29 бригад и 89 единиц техники.