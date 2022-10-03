Грозный, , 16:40 — REGNUM За 11 лет против главы Чечни Рамзана Кадырова, членов его семьи и его команды выдвинуто различными западными структурами около 70 санкций. По числу ограничений он обогнал многие мировые персоны, и впору уже вносить его в книгу рекордов Гиннесса. Так прокомментировал глава северо-кавказской республики очередные меры ограничений против себя, введенные минфином США.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — десять, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций – девять, против лошадей - четыре и против инстаграм-аккаунтов – четыре. И это все только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберется еще больше», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, таким количеством санкций не могут «похвастаться» нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад».

«Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают. <…> Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса», — т посмеялся Кадыров.

Он также высказал предположение о возможном участии в голливудском фильме про самого себя.

«Кстати, может, фильм про ужасного Рамзана Кадырова снять захотят в Голливуде? Готов сыграть главную роль», — заявил глава Чечни.

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