Бахмут, ДНР, , 16:40 — REGNUM Об отступлении ВСУ под Артёмовском сообщил 3 октября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в своём телеграм-канале.

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тем временем под Артёмовском ВСУ отступают», — пишет Киселёв.

От отметил, что отступление, видимо, связано с отсутствием резервов, снятых бандеровским командованием для наступлений на других направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, об успехах российских войск на артёмовском направлении заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин.

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