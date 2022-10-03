Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Гибель мобилизованных граждан на Урале не связана с условиями в Еланском гарнизоне. Об этом сообщила журналистам Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что погибшие были мобилизованы из соседних регионов, в частности, Курганской области. И добавила, что с условиями в гарнизоне произошедшее не связано.

«Но истину, конечно, предстоит установить следственным органам, которые сейчас разбираются в этих случаях», — сказала омбудсмен.

Она также добавила, что продолжит внимательно следить за ходом частичной мобилизации в Свердловской области и внимательно рассматривает каждый сигнал. Граждане, имеющие вопросы по своей мобилизации, могут обратиться к представителю военной прокуратуры, который работает на территории Еланского гарнизона, или на специальную горячую линию по номеру 88 001 019 111.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еланском гарнизоне погибли двое мобилизованных из Курганской области. Один из них скончался по причине эпилепсии на фоне алкогольного отравления.

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