Владимир, , 16:37 — REGNUM Тело мужчины с признаками насильственной смерти и следами термических ожогов обнаружено в лесополосе Владимира. По подозрению в убийстве задержан 36-летний местный житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, 13 сентября 2022 года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения приехал к 62-летнему знакомому для взыскания с него долга. Между мужчинами возник конфликт, подозреваемый вывез оппонента к посёлку Зелёный мир, и до смерти избил его. Чтобы скрыть следы преступления, он облил тело должника бензином и поджёг мужчину.

Злоумышленника задержали, он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Решения суда он будет ожидать под стражей.