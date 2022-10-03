Элиста, 3 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Калмыкии подготовило гуманитарный груз для мобилизованных граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 3 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Домашняя аптечка

Самые необходимые медикаменты, расходные материалы и лекарства вошли в состав аптечек и фельдшерских наборов-укладок. В формирование гуманитарного груза приняли участие все медицинские учреждения Калмыкии.

Всего в Калмыкии собрано более 200 медицинских наборов.