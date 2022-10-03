Вашингтон, , 18:24 — REGNUM В США на 75-м году ушла из жизни коренная американка и активистка Сашин Литл Фезер, прославившаяся тем, что в 1973 году она от имени актера Марлона Брандо отказалась от кинопремии «Оскар» за лучшую мужскую роль, сообщает 3 октября Reuters.

Марлон Брандо в роли Вито Карлеоне на съемках фильма. 1971

Литл Фезер умерла 2 октября в своем доме в Калифорнии в окружении близких. Она получила известность в связи с тем, что Брандо решил бойкотировать 45-ю церемонию вручения «Оскара» из-за того, что академия стереотипно изображала коренных американцев.

Девушка поехала на церемонию от имени актера и выйдя на сцену в традиционном платье индейцев заявила, что актер отказался от своего «Оскара» за роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец».

После выступления зал освистал ее, а киноиндустрия на протяжении десятилетий не соглашалась снимать ее.

В 2022 году американская киноакадемия наконец принесла свои извинения индианке, у которой был диагностирован рак груди, а в прошлом месяце музей кинокадемии провел мероприятие в ее честь.