Чебоксары, 3 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Недельную зарплату на помощь мобилизованным направит глава Чувашии Олег Николаев. О принятом решении он сообщил 3 октября в личном телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

«Принял решение направить свою недельную зарплату в помощь мобилизованным, перечислить эти средства в Фонд развития Чувашии «Перле», — говорится в сообщении.

Фондом на прошлой неделе организован сбор помощи в поддержку мобилизованных. На спецсчет уже поступило порядка 1,3 млн рублей. Помощь оказывают как предприятия, так и простые жители, добавил Николаев.

Из резервного фонда правительства Чувашии выделены средства на экипировку. Идет процесс централизованной закупки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доход главы Чувашии за 2021 год увеличился на 6,3%, в то время как у супруги он снизился на 24%.

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