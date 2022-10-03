Вологда, 3 октября 2022, 16:28 — REGNUM В Вологодской области план по частичной мобилизации в ВС РФ выполнен на 50%.
«Частичная мобилизация будет продолжена, пока не будет выпущен соответствующий Указ Президента РФ. Срок ее окончания сейчас не определен. Для военного комиссариата Вологодской области задание установлено — около 2500 граждан. Мы подходим к половине», — отметил врио военного комиссара Вологодской области подполковник Сергей Берников.
Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область отправила на военную подготовку 400 мобилизованных из тысячи резервистов.