Вологда, 3 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Вологодской области план по частичной мобилизации в ВС РФ выполнен на 50%.

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«Частичная мобилизация будет продолжена, пока не будет выпущен соответствующий Указ Президента РФ. Срок ее окончания сейчас не определен. Для военного комиссариата Вологодской области задание установлено — около 2500 граждан. Мы подходим к половине», — отметил врио военного комиссара Вологодской области подполковник Сергей Берников.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область отправила на военную подготовку 400 мобилизованных из тысячи резервистов.