Москва, 3 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Процесс восстановления новых регионов России надо организовать в самые кратчайшие сроки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Крайне важно организовать этот процесс в самые кратчайшие сроки, не забывая, конечно, и о качестве возводимых объектов. Зима не за горами и люди в этих регионах должны быть уверены, что Россия, в которую они верят, на поддержку которой рассчитывают, обеспечит их комфортным жильем, современными школами, больницами, хорошими дорогами», — сказала она в ходе «открытого диалога» с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным.

Также Матвиенко отметила важность строительства всех необходимых коммуникаций.

«Эта очень большая, важная, я бы сказала, благородная задача. Теперь это субъекты Российской Федерации», — добавила спикер Совфеда.

Напомним, 3 октября Госдума в первом чтении и в целом приняла федеральные конституционные законы о принятии в Россию четырех новых территорий — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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