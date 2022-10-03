Вена, 3 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жители Австрии недовольный позицией Вены по б. УССР: страна тратит деньги на Киев, а не на свои нужны, сообщает Exxpress.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Австрийскому канцлеру Карлу Нехаммеру направлено послание, в котором говорится о возмутительном перекосе в политике: Киев получает от Вены «огромные денежные подарки», покупает для ВСУ дорогое оружие.

Это недовольство выражают, отмечает издание, 40 тысяч жителей Австрии. При этом против России вводятся санкции, наносящие в итоге вред самой Австрии. Более половины австрийцев — против этих санкций.

Требуя для своей страны «истинного нейтралитета», её жители хотят, чтобы она вернулась к роли посредника в переговорах о мире.