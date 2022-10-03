Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM Ростовская область за две недели отправила на экспорт в Донбасс более 830 тонн мяса и мясопродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 3 октября.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

«В период с 16 по 30 сентября в местах полного таможенного оформления Ростовской области проконтролировано 831 тонна мяса и мясопродуктов, предназначенных на экспорт в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — сказано в сообщении.

Качество продукции и её безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.