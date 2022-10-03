Тель-Авив, Израиль, , 16:28 — REGNUM В Израиле неизвестные устроили стрельбу на одной из автозаправочных станций к юго-востоку от Тель-Авива, сообщает 3 октября портал Ynet.

Стрельба Niels Noordhoek

Инцидент произошёл в населенном пункте Азор. На данный момент известно об одном погибшем и одном тяжело раненом.

Стрелявшие, которых было двое, подъехали к АЗС, вышли из автомашины и открыли огонь, а затем скрылись.

Информация уточняется. Подозреваемые объявлены в розыск.

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