Тель-Авив, Израиль, 3 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Израиле неизвестные устроили стрельбу на одной из автозаправочных станций к юго-востоку от Тель-Авива, сообщает 3 октября портал Ynet.

Niels Noordhoek Стрельба

Инцидент произошёл в населенном пункте Азор. На данный момент известно об одном погибшем и одном тяжело раненом.

Стрелявшие, которых было двое, подъехали к АЗС, вышли из автомашины и открыли огонь, а затем скрылись.

Информация уточняется. Подозреваемые объявлены в розыск.