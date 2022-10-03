Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 октября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Депутаты Переславской городской Думы потребовали созвать внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о назначении конкурса по отбору кандидатур на пост главы Переславля-Залесского. Об этом сообщает портал YarNews.

Переславская городская дума

29 сентября на очередном заседании Думы и. о. главы Александр Тарасенков попросил депутатов снять с повестки дня вопрос о конкурсе. Его просьбу удовлетворили, и вопрос о конкурсе не рассматривался.

Однако депутатов фракции «Справедливая Россия» это не устроило, и на следующий день они обратились к председателю городской Думы Переславля Сергею Корниенко с просьбой о проведении внеочередного заседания по этому вопросу. Они отмечают, что в случае непроведения конкурса до конца октября 2022 года дума нарушит закон, так как глава должен быть избран депутатами в течение 6 месяцев после сложения полномочий предыдущим главой городского округа.