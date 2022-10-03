Уфа, 3 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Во всех районах Уфы начали работать пункты приема и отправки посылок для мобилизованных граждан. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Чтобы бандероль гарантированно дошла до адресата, необходимо указать ФИО мобилизованного, дату отправки и номер его телефона», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что передать воинам можно самое необходимое: перчатки, фонари, термобелье, шапки, дождевики, спальники, личные средства гигиены.

Сообщается, что лекарственные препараты можно передавать в фабричной упаковке, продукты будут принимать только длительного хранения.

«Посылка должна быть хорошо упакована, но не запечатана. Запрещается отправлять скоропортящиеся продукты, стеклянную тару и алкоголь», — говорится в сообщении.

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