Бузулукский район, Оренбургская область, 3 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренб4ргской области сняли карантин по африканской чуме свиней, сообщили 3 октября в Управлении Россельхознадзора по региону.

oren-rshn.ru Африканская чума свиней

Напомним, вспышка заболевания произошла в августе в селе Екатериновка Державинского сельсовета Бузулукского района. После отмены карантина в первой угрожаемой зоне (в пределах Екатериновки) и второй угрожаемой зоне (в границах Державинского сельсовета, Краснослободского сельсовета, Могутовского сельсовета Бузулукского района и Пилюгинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области) сохраняется ряд ограничений. В частности, запрещено вывозить свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку, запрещена реализация свиней и их закупка у населения.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается спестя один год после отмены карантина. Разведение дикого кабана и его ввоз из охотхозяйств, а также на особо охраняемые природные территории допускаются также через один год при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км.