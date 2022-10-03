Улан-Батор, 3 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В последние 10 дней количество пересекающих границу Монголии со стороны России резко увеличилось. С 21 сентября погранпункт Кяхта-Алтанбулаг пересекли более 6200 тысяч граждан России. Добровольцы и активисты Монголии начали акцию в помощь россиянам, а Иммиграционное агентство Монголии сообщило, что граждане России, могут продлить срок пребывания и визы в Монголии. По данным властей около 750 человек уже продлили срок пребывания и визы.

Флаг Монголии

Граждане России могут находиться в Монголии без визы до 30 дней, для большего срока до приезда в страну нужно подать заявление на визу. Но на этот раз ситуация сложная, поэтому было решено выдать вид на жительство всем гражданам РФ, обратившимся в агентство, заявил начальник Иммиграционного агентства Монголии Нэргуйн Ууганбаяр.

«За последнее десятилетие глобальная миграция интенсивно изменяется. На это влияет много факторов такие как военные действия, политические и экономические условия и бедность в регионе. Это создает большую проблему для соответствующих стран, в связи с этим появляется необходимость принятия срочных мер. В связи со сложившейся ситуацией, если иностранные граждане обратятся с заявлением о временном проживании в Монголии, мы выдадим разрешение на временное проживание в Монголии до стабилизации ситуации в их стране на основании изучения и анализа», — сообщил Нэргуйн Ууганбаяр корреспонденту ИА REGNUM.

По словам монгольского чиновника, проверки перед выдачей разрешения на временное проживание будут проводиться неоднократно. Как отметили в агентстве, иностранные граждане должны строго соблюдать законодательства Монголии, в обратном случае у страны есть право на выдворение иностранных граждан, нарушивших закон.

По данным иммиграционного агентства, более 1000 граждан России обратились за консультацией по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.