Аресибо, Пуэрто-Рико, 3 октября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Примерно 120 тысяч домов и предприятий в Пуэрто-Рико остаются без электричества спустя две недели после урагана «Фиона», спровоцировавшего отключение света во всех частях острова c населением 3,3 миллиона человек, сообщает 3 октября Reuters.

Mariamichelle Ураган

Сильный ураган обрушился на остров днем 18 сентября, принеся с собой проливные дожди. В результате разрушился как минимум один мост и началось наводнение. Далее «Фиона» повернула на север и 24 сентября достигла восточной Канады, в результате чего без электричества остались более трети населения Новой Шотландии.

Согласно данным сайта PowerOutage. us, 3 октября в Пуэрто-Рико электричество отсутствовало у примерно 120 тысяч потребителей. Доя сравнения, 30 сентября без света оставались 233 тысяч домохозяйств, согласно информации компании LUMA Energy.

Напомним, что пять лет назад остров также остался без электричества из-за урагана «Мария».