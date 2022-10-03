Москва, , 16:16 — REGNUM Законопроект о новых правилах перевоза в России немаркированного табака и изделий внесли в Госдуму депутаты во главе с Айдаром Метшиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Разрешается перемещение по России немаркированной табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

Ряд норм касается и вейпов.

Ограничивается перемещение безакцизных изделий с нагреваемым табаком в количестве не более 200 изделий, или никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) с общим объемом никотинсодержащей жидкости не более 50 мл на одного человека.

Согласно экспертным оценкам, нелегальный рынок никотинсодержащихжидкостей и одноразовых электронных средств доставки никотина (электронныесигареты) ежегодно растет в среднем на 20% и по состоянию на середину 2022 годасоставляет порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России, указали в Госдуме.