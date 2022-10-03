Джакарта, , 16:16 — REGNUM Главное полицейское управление Индонезии провело проверку 28 сотрудников полиции на предмет предполагаемых нарушений кодекса этики в связи с трагедией на футбольном стадионе Канджурухан в Маланге, сообщает CNN Indonesia.

Полиция. Индонезия AWG97

«Проводится проверка предполагаемых нарушений кодекса этики сотрудниками полиции. Это находится в процессе рассмотрения», — заявили в полиции Индонезии.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать болельщиков, вышедших на поле. Слезоточивый газ был выпущен не только в сторону поля, но и в сторону трибун, что затем вызвало панику у болельщиков.

По последним данным, в результате этого инцидента погибло 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии сообщила данные полицейской медицинской бригады, относящиеся к числу жертв трагедии беспорядков на стадионе Канджурухан в Маланге.

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