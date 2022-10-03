Курган, , 16:14 — REGNUM В Свердловской области в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны, расположенном в посёлке Порошино погибли двое мобилизованных из Зауралья. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на свердловского омбудсмена по правам человека Татьяну Мерзлякову.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне известно о двух смертельных случаях. Погибли мужчины, призванные из Курганской области, оба из сельской местности. Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона», — пояснила Татьяна Мерзлякова изданию.

Правительство Курганской области, как и уполномоченный по делам человека Борис Шалютин официально пока не отреагировали на события в Еланском гарнизоне.

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