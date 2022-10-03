Рязань, 3 октября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Комиссия Генеральной прокуратуры РФ начинает работу в Рязанской области, сообщает 3 октября пресс-служба правительства региона.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

Ведомству предстоит дать оценку состоянию законности и правопорядка, полноте принимаемых мер по обеспечению прав граждан, общества и государства. Кроме того специалисты проверят реализацию национальных проектов в Рязанской области, меры по борьбе с преступностью и коррупцией.

Руководит комиссией заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев. В ходе рабочей встречи с губернатором Павлом Малковым и председателем областной думы Аркадием Фоминым, Сергей Зайцев отметил эффективную работу региона по ряду направлений, в том числе по соблюдению прав детей-сирот и решению проблем обманутых дольщиков.