Пенза, , 16:14 — REGNUM В течение недели в Пензенской области ожидаются дожди, в отдельные дни с порывистым ветром. На смену теплому воздуху придет более холодный, сообщает 3 октября Приволжское управление Гидрометцентра.

Вороны на березах. Осень Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Во вторник и среду, 4–5 октября, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ветер южный 9-14 м/с. По ночам температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем — около +17 °C.

В четверг, 6 октября, сохранится дождливая погода. Ночью столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов тепла, днем ожидается +8…+13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Саратовской области в начале недели пройдут дожди. Повышение давления к концу недели приведет к прекращению осадков.

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