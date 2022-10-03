3 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили стремление Зеленского поскорее вступить в НАТО, акцентировав внимание на том, что после такого шага США попытаются «откреститься» от Киева.

Валерий Ходячий, , 18:13 — REGNUM Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией и обратиться в Североатлантический альянс с призывом срочно принять Киев в НАТО вызвало шквал критики в мировом интернет-сообществе. Однако наибольший интерес пользователи социальных сетей, в том числе соцсетей Южной Кореи, проявили к западным странам и США, которые выразили неодобрение такому поступку.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что 30 сентября Зеленский подписал заявку на вступление Киева в НАТО сразу после принятия новых регионов в состав России. Он также отказался вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, акцентировав внимание на том, что «Киев готов к диалогу с Россией, но с другим президентом».

Сразу же после этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подача заявки состоялась в «неподходящее время».

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси также уклонилась от прямого ответа, сообщив лишь о поддержке гарантий безопасности киевского режима.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что любая страна может попроситься в НАТО, но решение должно приниматься единогласно всеми 30 членами альянса.

Между тем заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявку Киева на вступление в НАТО просьбой «ускорить начало третьей мировой войны».

«Что бы делал киевский режим без помощи США?» — интересуется jung***.

«Это преднамеренная попытка продлить боевые действия», — считает love***.

«Думаю, что США, у которых есть только президент, заботящийся о собственных интересах, больше не подходят для того, чтобы быть мировым лидером», — пишет durf***.

«Зеленский хуже Путина», — утверждает gcnc***.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Зеленский, кажется, гордится тем, что он выступил против России. Он просто играет в героя. Если бы он действительно задумывался о жизнях людей, которые могут стать жертвами войны или ядерного оружия, то не выступал бы против Москвы», — рассуждает 1636***.

«Киевский режим должен был держаться за Россию, чтобы выжить… Такова реальность», — считает targ***.

«Зеленский — худший человек на свете», — пишет scu3***.

«Зеленский должен прекратить ломать эту «героическую комедию» и не делать из людей жертв атомной бомбы», — советует 1636***.

«Думаешь, США примут это? Да они просто использовали вас. То же самое сейчас происходит с Тайванем», — отмечает ggon***.

«Эта специальная операция — отличная возможность опробовать новое оружие США, разве не так? После тест-драйва они смогут продавать свое оружие «обеспокоенным» европейским странам», — считает euny***.

«Похоже, США и ЕС не хотят, чтобы киевский режим вступил в НАТО. Они не хотят принимать участие в боевых действиях», — пишет hyun***.

«Пусть бы лучше подумал о том, скольких людей погубила его вера в «свои же решения», — считает apol***.

«Это США заварили всю кашу», — утверждает jeon***.

«Проблема СМИ в том, что они превратили человека, развязавшего войну, в героя. Новичок в политике, который не смог вступить в НАТО и спровоцировал войну…» — высказывает свои мысли tjrq***.

«Теперь США попытаются сбросить этот балласт под названием «киевский режим»», — предполагает kiki***.