Самара, , 16:12 — REGNUM Федеральное финансирование получат инновационные проекты Самарской области. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба регионального департамента информационной политики.

Международный форум «Открытые инновации» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере утвердил итоги конкурса по отбору проектов по программе «Старт-1» (очередь IV).

Отмечается, что от Самарской области на этот конкурс было подано 56 заявок, из них четыре проекта были признаны победителями.

Сообщается, что одним из победителей стал проект, в рамках которого идет разработка силового функционального протеза пальца. Разработчик получит грант в размере четырех млн рублей.

Отмечается, что среди победителей и проект по разработке конструкторской и технологической документации линейки пневматических цилиндров в направлении «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Проект получит 3,2 млн рублей.

Автор проекта «Разработка износостойких покрытий для технологической независимости элементов буровой телеметрии» получит четыре миллиона рублей.

Отмечается, что также четыре млн рублей получит и проект «Разработка инновационной технологии термохимического воздействия на залежи нефти разогревающим составом как способ увеличения нефтеотдачи».

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