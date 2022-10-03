Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян согласилась выплатить $1,26 миллиона для урегулирования обвинений в незаконной рекламе криптовалюты, сообщает 3 октября комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

Согласно заявлению SEC, Кардашьян в свое время не рассказала своим подписчикам, что компания EthereumMax заплатила ей $250 тысяч за публикацию рекламы криптовалюты EMAX.

«Этот случай в очередной раз напоминает, что когда знаменитости или влиятельные лица рекламируют инвестиционные платформы, включая криптовалюту, это не означает, что эти инвестиционные активы подойдут всем инвесторам», — подчеркнул председатель SEC Гэри Генслер.

Напомним, что в ноябре 2018 года американский регулятор также предъявил обвинения боксеру Флойду Мейвезеру-младшему и музыкальному продюсеру «DJ Khaled», которые рекламировали криптовалюту, не ставя при этом в известность своих подписчиков.