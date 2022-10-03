Ереван, , 16:09 — REGNUM Еревану нужно прервать мирные переговоры с Баку и Анкарой. Об этом 3 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первый премьер-министр Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян.

Вазген Манукян Gov.am

Он указал на то, что в Азербайджане, делая заявления о стремлении к миру, одновременно грозятся дойти до Еревана. Политик также считает, что расстрел армянских военнослужащих, который обсуждают в последнее время, был совершён под воздействием официальной пропаганды Баку.

«В этих условиях продолжить переговоры с Азербайджаном или Турцией равносильно трусости, глупости. Это унизительно для нашего народа. Ни одна бумага не остановит их — только сила и решимость», — заявил Манукян.

Экс-премьер призвал не бояться заявлений, что в случае отказа от переговоров может начаться новая война. По его мнению, лучше сохранить честь в борьбе, чем «идти под нож».

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