Киев, 3 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. О российском гражданстве у судьи кассационного хозяйственного суда Богдана Львова сообщала 3 октября СБУ верховному суду территории б. УССР. Информация получена из «реестров РФ», сообщает верховный суд в запрещённой в России соцсети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Львова на территории б. УССР хотят отстранить от должности. Собрание судей хозсуда на эту тему состоится 3 октября.

Напомним, на территории б. УССР госслужащим запрещено иметь российское гражданство.