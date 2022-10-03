Яшкульский район, Калмыкия, , 16:01 — REGNUM В Яшкульском районе Калмыкии возбуждено уголовное дело после того, как заключённый напал на сотрудника УФСИН России по Республике Калмыкия. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 3 октября.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Как полагают следователи, инцидент случился утром 20 сентября в исправительной колонии №2. 38-летний мужчина, отбывающий наказание, во время обхода камеры с кулаками набросился на сотрудника исправительного учреждения. Злоумышленник ударил сотрудника колонии рукой в область головы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». Расследование продолжается.