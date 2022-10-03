Вашингтон, 3 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Мелкие компании и частные домохозяйства Евросоюза в осенний период увеличили потребление газа, несмотря на то, что власти призывали их сократить его. Об этом 3 октября написал обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Если бы Европа была школьником, то можно сказать, что на прошлой неделе у нее был экзамен по энергосбережению. Она его провалила, частный сектор увеличил спрос на 14,5% по сравнению со средним показателем за пять лет. И это не сулит ничего хорошего, поскольку в январе нас ждут гораздо большие испытания», — отметил он в своём материале.

Также в статье приводятся слова чиновника из ФРГ Клауса Мюллера, назвавшего такие цифры объёма потребляемого газа отрезвляющими.

«Несмотря на активный импорт СПГ для замены российского газа, дополнительных поставок будет недостаточно. Экономия превыше всего. Европа отчаянно нуждается в теплой зиме, но она не может рассчитывать на мягкий сезон, подобный прошлогоднему. Региону может повезти, но в противном случае у него будут серьёзные проблемы», — сказал он.

При этом автор публикации указал, что Еврокомиссия ранее предложила сократить потребление газа на 10-15%, а Германия, которая в наибольшей степени зависит от российских энергоносителей, должна снизить потребление голубого топлива на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в экономике Восточной и Центральной Европы из-за подорожания энергоносителей, в первую очередь газа, может значительно ухудшиться.