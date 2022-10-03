Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 3 октября, по состоянию на 15:00 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,37%%, до $90,77 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Цистерны с нефтью Randen Pederson

«На текущей рабочей неделе 5 октября пройдет встреча участников сделки ОПЕК+, от которой ожидается принятие решения по снижению объемов добычи на 0,5–1,0 млн баррелей в сутки.

На этом фоне в ближайшие два дня прогнозируется рост мировых цен на нефть, так как покупают всегда на ожиданиях.

А вот после принятия решения котировки могут вновь вернуться ниже $90 за бочку смеси Brent.

Участники сделки могут защищать уровень в $90 за баррель, поэтому стоимость черного золота может оставаться вышей данной отметки и в 2023 году.

А если данный уровень сегодня не устоит, то до 5 октября стоимость может вырасти и до $92-95 за баррель», — полагает эксперт.

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