Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Рабочая группа при парламенте Грузии подготовила законопроект о проведении в стране судебной реформы. Об этом 3 октября объявил на брифинге председатель парламентского комитета по юридическим вопросам и руководитель группы Анри Оханашвили.

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Проведение судебной реформы является одним из условий получения Грузией статуса кандидата на вхождение в Евросоюз.

«Этот документ разработан с широкой вовлеченностью, с участием как профессиональных кругов, так и народного защитника. Мы также получили дополнительные предложения от неправительственных организаций», — сказал Оханашвили.

Он подчеркнул, что в законопроект внесли ряд предложений, которые исходили от участников обсуждения реформы. Разработанный документ с планом и стратегией занимает 200 страниц.

Стоит отметить, что в июле при парламенте Грузии были созданы рабочие группы по проведению реформ в рамках выполнения 12 условий получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Партии «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя» и «Лело» отказались в этом участвовать и подготовили свои законопроекты, которые собираются выдвигать на рассмотрение парламента.

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