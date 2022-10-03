Джакарта, , 15:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо совершил рабочий визит в провинцию Центральная Ява, сообщает Kompas.

Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8) Presidenri.go.id

По прибытии на главную взлетно-посадочную полосу в городе Семаранг президент посетит интегрированный промышленный комплекс. Глава государства планирует провести капитальный ремонт одного из заводов по производству труб.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования семьям пострадавших на стадионе в Маланге.

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