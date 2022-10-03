Москва, 3 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Ребята из детских и юношеских объединений, учащиеся младших, средних и старших классов общеобразовательных учреждений со всех регионов России решили поддержать военнослужащих открытками со словами благодарности мобилизованным, которые не побоялись встать на защиту Родины.

ИА REGNUM Донбасс

В понедельник, 3 октября Российское движение детей и молодёжи запустило Всероссийскую акцию «Добрые письма». Дети своими руками создают открытки, в которых пишут о том, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения с победой в родные города. Ребята также создают талисманы на удачу для военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации.

Письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места их дислокации силами волонтёров #МЫВМЕСТЕ.

Присоединиться к акции можно всем желающим. Достаточно опубликовать письмо поддержки для мобилизованных в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Электронные открытки с обращениями для вооеннообязанных организаторы акции также направят участникам специальной военной операции.